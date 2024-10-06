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"Азов" взял в плен оккупанта, который расстреливал пленных в Донецкой области

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 19:21
Азов взял в плен оккупанта, который расстреливал пленных в Донецкой области
пленный оккупант, скриншот видео "Азова"

Бойцы 12-й бригады спецназначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном захватили в плен одного из оккупантов, причастного к убийству трех украинских пленных в Нью-Йорке Донецкой области.

Источник: 12 бригада специального назначения Национальной гвардии "Азов" в соцсетях

Дословно: "Момент жестокого преступления оккупантов зафиксировал беспилотник. Россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских бойцов одного из соседних подразделений.

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Позже бойцы 12-й бригады спецназначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном захватили в плен одного из оккупантов, который совершил это зверство".

Детали: Как отметили в "Азове", на допросе пленный россиянин дал показания о неоднократных убийствах пленных, которые совершал и совершает его подразделение. Более того, россияне убивают даже своих за отказ идти в "мясные" штурмы.

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Внимание! Видео содержит кадры убийства пленных, не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой.

Как уточнила "Украинской правде" пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец, об этом военном преступлении россиян стало известно в начале сентября. Донецкая областная прокуратура расследует уголовное производство, которое 3 сентября было начато по этому факту. Российский пленный военный, который фигурирует в видео и попал в плен, уже допрошен.

Что предшествовало: 4 октября в Офисе генпрокурора сообщили, что украинские правоохранители имеют данные о казни российскими военными на поле боя 93 украинских военнопленных.

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