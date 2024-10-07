Вместо мяса кожа и жир: журналисты обнаружили поставки 11 тысяч несъедобных консервов в ВСУ
Журналисты выяснили, что партию тушеной свинины для ВСУ, которую одобрила лаборатория Минобороны, фактически заменили на непригодную к употреблению смесь сухожилий, кожи и жировой ткани.
Источник: NGL.media
Детали: Журналисты сообщают, что лаборатория воинской части А3466 Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины одобрила поставку в ВСУ почти 11 тыс. банок тушеной свинины, которая непригодна к употреблению.
По словам журналистов, речь идет фактически о подмене содержимого в таких консервах, вместо мяса их наполняют сухожилиями, кожей и жировой тканью.
Военнослужащие с которыми пообщались журналисты, больше всего жалуются на мясные и рыбные консервы, которые являются основой питания военных во время выполнения боевых задач. "Вместо мяса – кожа животных, сардины или килька в томате – вообще яд. Не соответствуют ни вкусовым качествам, ни тому, что указано на этикетках", – рассказывает боец Запорожского направления.
Журналисты получили от бойцов пять банок тушеной свинины разных производителей и обратились в независимую сертифицированную лабораторию для проверки качества тушенки. На экспертизу отправили тушенку от ООО "Ментерика".
Дословно: "Результаты экспертизы показали, что образцы консервы не соответствуют ДСТУ по органолептическим и физико-химическим показателям. Это означает, что такие консервы нельзя продавать или потреблять.
Эксперты установили, что более 60% содержимого банки составляет вода – точнее жидкий бульон".
Детали: Журналисты предполагают, что либо компания-поставщик ООО "Трейд Гранит Инвест" вместе с производителем ООО "Ментерика" врут о положительном заключении лаборатории Минобороны, или в лаборатории в/ч А3466 сфальсифицировали результаты исследований.
Речь идет о партии почти 11 тысяч 525-граммовых банок общей стоимостью 1,38 млн гривен.
ООО "Ментерика" основали в 2021 году. Номер телефона ООО "Ментерика", который указан при регистрации, имеют еще около 2 тысяч компаний. Владельцем и директором компании является Владимир Мартыненко.
В разговоре с журналистами Мартыненко заявил, что качество всей продукции его компании подтверждено надлежащими экспертизами, однако предоставить эти документы он отказался. При этом он отмечает, что у "Ментерики" отсутствуют прямые контракты с ВСУ. "К нам приехали (посредники - ред.), заплатили деньги, мы дали, а дальше куда хотят – туда продают", – сказал Мартыненко.
Посредники, о которых он говорит, это ООО "Мейлет Фаст", поставщик продуктов бойцам ВСУ на Покровском направлении. Владелицей компании является Татьяна Белошицкая.
Белошицкая снимает с себя ответственность за качество консервов. По ее словам, ООО "Трейд Гранит Инвест" перед тем, как покупать тушенку, обращалось в Минобороны и получило положительное заключение экспертизы.
Компания "Трейд Гранит Инвест" зарегистрирована по адресу массовой регистрации (по тому же адресу зарегистрированы более 90 юридических лиц). Ее владелицей является Юлия Павличенко, которую связывали с влиятельным экс-нардепом Александром Грановским, объявленным в 2022 году в розыск по подозрению в махинациях на Одесском припортовом заводе.
Журналисты указывают, что Минобороны заключило с "Трейд Гранит Инвест" соглашения на почти 7,5 млрд гривен.
Дословно: "Ранее ООО "Трейд Гранит Инвест" уже имело определенные проблемы с Минобороны. В начале 2024 года компанию отстранили от поставок продуктов в ряд воинских частей из-за обнаруженного там недовоза продуктов на более 10 млн грн, однако уже вскоре компанию срочно вернули, несмотря на недовольство военных качеством продуктов".
Предыстория:
- В начале июля Минобороны заявило, что по результатам проверок не допустило поставки в ВСУ почти 340 тонн некачественных и опасных продуктов, в том числе более 240 тонн тушеной свинины и говядины.