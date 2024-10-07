Вместо мяса кожа и жир: журналисты обнаружили поставки 11 тысяч несъедобных консервов в ВСУ

Журналисты выяснили, что партию тушеной свинины для ВСУ, которую одобрила лаборатория Минобороны, фактически заменили на непригодную к употреблению смесь сухожилий, кожи и жировой ткани.

Источник: NGL.media

Детали: Журналисты сообщают, что лаборатория воинской части А3466 Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины одобрила поставку в ВСУ почти 11 тыс. банок тушеной свинины, которая непригодна к употреблению.

Реклама:

По словам журналистов, речь идет фактически о подмене содержимого в таких консервах, вместо мяса их наполняют сухожилиями, кожей и жировой тканью.

Военнослужащие с которыми пообщались журналисты, больше всего жалуются на мясные и рыбные консервы, которые являются основой питания военных во время выполнения боевых задач. "Вместо мяса – кожа животных, сардины или килька в томате – вообще яд. Не соответствуют ни вкусовым качествам, ни тому, что указано на этикетках", – рассказывает боец Запорожского направления.

Журналисты получили от бойцов пять банок тушеной свинины разных производителей и обратились в независимую сертифицированную лабораторию для проверки качества тушенки. На экспертизу отправили тушенку от ООО "Ментерика".

РЕКЛАМА:

Тушеная свинина производства ООО "Ментерика". Фото: NGL.media

Дословно: "Результаты экспертизы показали, что образцы консервы не соответствуют ДСТУ по органолептическим и физико-химическим показателям. Это означает, что такие консервы нельзя продавать или потреблять.

Эксперты установили, что более 60% содержимого банки составляет вода – точнее жидкий бульон".

Детали: Журналисты предполагают, что либо компания-поставщик ООО "Трейд Гранит Инвест" вместе с производителем ООО "Ментерика" врут о положительном заключении лаборатории Минобороны, или в лаборатории в/ч А3466 сфальсифицировали результаты исследований.

Речь идет о партии почти 11 тысяч 525-граммовых банок общей стоимостью 1,38 млн гривен.

ООО "Ментерика" основали в 2021 году. Номер телефона ООО "Ментерика", который указан при регистрации, имеют еще около 2 тысяч компаний. Владельцем и директором компании является Владимир Мартыненко.

В разговоре с журналистами Мартыненко заявил, что качество всей продукции его компании подтверждено надлежащими экспертизами, однако предоставить эти документы он отказался. При этом он отмечает, что у "Ментерики" отсутствуют прямые контракты с ВСУ. "К нам приехали (посредники - ред.), заплатили деньги, мы дали, а дальше куда хотят – туда продают", – сказал Мартыненко.

Посредники, о которых он говорит, это ООО "Мейлет Фаст", поставщик продуктов бойцам ВСУ на Покровском направлении. Владелицей компании является Татьяна Белошицкая.

Белошицкая снимает с себя ответственность за качество консервов. По ее словам, ООО "Трейд Гранит Инвест" перед тем, как покупать тушенку, обращалось в Минобороны и получило положительное заключение экспертизы.

Компания "Трейд Гранит Инвест" зарегистрирована по адресу массовой регистрации (по тому же адресу зарегистрированы более 90 юридических лиц). Ее владелицей является Юлия Павличенко, которую связывали с влиятельным экс-нардепом Александром Грановским, объявленным в 2022 году в розыск по подозрению в махинациях на Одесском припортовом заводе.

Журналисты указывают, что Минобороны заключило с "Трейд Гранит Инвест" соглашения на почти 7,5 млрд гривен.

Дословно: "Ранее ООО "Трейд Гранит Инвест" уже имело определенные проблемы с Минобороны. В начале 2024 года компанию отстранили от поставок продуктов в ряд воинских частей из-за обнаруженного там недовоза продуктов на более 10 млн грн, однако уже вскоре компанию срочно вернули, несмотря на недовольство военных качеством продуктов".

Предыстория: