Спутниковые снимки: На атакованной нефтебазе в Феодосии стояла система ПВО «Панцирь-С1»
Вторник, 8 октября 2024, 00:26
На территории нефтебазы в порту оккупированной Феодосии, по которой успешно нанесли удар Силы обороны, с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1".
Источник: "Радио Свобода" в Telegram, "Атеш" у Telegram
Детали: Установленный на подиуме "Панцирь" можно увидеть как на видео, опубликованном украинским телеграмм-каналом "Атеш", так и на спутниковых снимках.
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Она не помогла отразить атаку украинских дронов прошлой ночью.
Такие "Панцири" устанавливают на подиумах для увеличения дальности обнаружения целей.
Ранее эти системы ПВО были установлены на территории нефтебазы в Туапсе, рядом с другими российскими объектами критической инфраструктуры.
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В Подмосковье они были размещены недалеко от резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве.
Предыстория:
- Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу захватчиков в городе Феодосия временно оккупированного Крыма.
- Перед этим стало известно, что во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов горит нефтебаза, в городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
- Позже в Минобороны РФ заявили, что ночью над Россией и временно оккупированным Крымом якобы сбили 21 украинский дрон. Отмечается, что 12 БпЛА якобы сбили над Крымом, 6 – над Курской областью и по 1 – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей РФ.