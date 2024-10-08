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Спутниковые снимки: На атакованной нефтебазе в Феодосии стояла система ПВО «Панцирь-С1»

Алена ИвашкивВторник, 8 октября 2024, 00:26
Спутниковые снимки: На атакованной нефтебазе в Феодосии стояла система ПВО «Панцирь-С1»
Пожар на НПЗ в Феодосии, фото: Атеш

На территории нефтебазы в порту оккупированной Феодосии, по которой успешно нанесли удар Силы обороны, с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1". 

Источник: "Радио Свобода" в Telegram, "Атеш" у Telegram

Детали: Установленный на подиуме "Панцирь" можно увидеть как на видео, опубликованном украинским телеграмм-каналом "Атеш", так и на спутниковых снимках. 

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Она не помогла отразить атаку украинских дронов прошлой ночью.

Такие "Панцири" устанавливают на подиумах для увеличения дальности обнаружения целей. 

Ранее эти системы ПВО были установлены на территории нефтебазы в Туапсе, рядом с другими российскими объектами критической инфраструктуры.

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В Подмосковье они были размещены недалеко от резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве.

Предыстория: 

  • Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу захватчиков в городе Феодосия временно оккупированного Крыма.
  • Перед этим стало известно, что во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов горит нефтебаза, в городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
  • Позже в Минобороны РФ заявили, что ночью над Россией и временно оккупированным Крымом якобы сбили 21 украинский дрон. Отмечается, что 12 БпЛА якобы сбили над Крымом, 6 – над Курской областью и по 1 – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей РФ.

Крымоккупацияпожар
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