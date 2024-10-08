Спутниковые снимки: На атакованной нефтебазе в Феодосии стояла система ПВО «Панцирь-С1»

Пожар на НПЗ в Феодосии, фото: Атеш

На территории нефтебазы в порту оккупированной Феодосии, по которой успешно нанесли удар Силы обороны, с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1".

Источник: "Радио Свобода" в Telegram, "Атеш" у Telegram

Детали: Установленный на подиуме "Панцирь" можно увидеть как на видео, опубликованном украинским телеграмм-каналом "Атеш", так и на спутниковых снимках.

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Она не помогла отразить атаку украинских дронов прошлой ночью.

Такие "Панцири" устанавливают на подиумах для увеличения дальности обнаружения целей.

Ранее эти системы ПВО были установлены на территории нефтебазы в Туапсе, рядом с другими российскими объектами критической инфраструктуры.

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В Подмосковье они были размещены недалеко от резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве.

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