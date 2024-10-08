Генпрокурор Костин уволил своего экс-заместителя Вербицкого из органов прокуратуры
Вторник, 8 октября 2024, 19:41
Экс-заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий, расследование о состоянии которого обнародовали журналисты "Схем", 8 октября написал заявление на увольнение из органов прокуратуры.
Источник: Костин в комментарии "Суспільному"
Прямая речь: "Относительно служебного расследования, которое было начато - оно завершено. И все материалы, как выводы, так и все материалы служебного расследования, были направлены в НАБУ, согласно запросу детектива, который расследует вероятное незаконное обогащение Вербицкого".
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Детали: Костин также отметил, что подписал заявление Вербицкого об увольнении из органов.
Что предшествовало:
- В мае журналисты "Схем" выяснили, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве, который его племянник купил по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в 6 раз меньше его рыночной стоимости.
- В июне "Схемы" выяснили, что девушка заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.
- 18 июня НАБУ начало уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого, расследование о состоянии которого обнародовали журналисты "Схем".
- 1 июля Костин подписал приказ об увольнении Вербицкого с должности заместителя генпрокурора по собственному желанию.