Генпрокурор Костин уволил своего экс-заместителя Вербицкого из органов прокуратуры

Экс-заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий, расследование о состоянии которого обнародовали журналисты "Схем", 8 октября написал заявление на увольнение из органов прокуратуры.

Источник: Костин в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Относительно служебного расследования, которое было начато - оно завершено. И все материалы, как выводы, так и все материалы служебного расследования, были направлены в НАБУ, согласно запросу детектива, который расследует вероятное незаконное обогащение Вербицкого".

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Детали: Костин также отметил, что подписал заявление Вербицкого об увольнении из органов.

Что предшествовало: