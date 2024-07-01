Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию своего заместителя Дмитрия Вербицкого, против которого НАБУ начало уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения.

Источник: Офис генерального прокурора, "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Генеральный прокурор Андрей Костин 01.07.2024 подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого".

Реклама:

Детали: В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Вербицкий сообщил, что написал заявление об увольнении для сохранения репутации ведомства.

"Осознавая важность сохранения репутации государственного органа, который я представляю, считаю свое решение правильным", — отметил он.

Также бывший заместитель генпрокурора заявил, что будет и дальше защищать свою честь и профессиональную репутацию. И ожидает завершения служебного расследования и проверки НАПК.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: