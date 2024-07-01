Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора
Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию своего заместителя Дмитрия Вербицкого, против которого НАБУ начало уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения.
Источник: Офис генерального прокурора, "Интерфакс-Украина"
Дословно: "Генеральный прокурор Андрей Костин 01.07.2024 подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого".
Детали: В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Вербицкий сообщил, что написал заявление об увольнении для сохранения репутации ведомства.
"Осознавая важность сохранения репутации государственного органа, который я представляю, считаю свое решение правильным", — отметил он.
Также бывший заместитель генпрокурора заявил, что будет и дальше защищать свою честь и профессиональную репутацию. И ожидает завершения служебного расследования и проверки НАПК.
Предыстория:
- В мае журналисты "Схем" выяснили, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве, который его племянник купил по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в 6 раз меньше его рыночной стоимости.
- В июне журналисты проекта "Схем" выяснили, что девушка заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.
- 18 июня НАБУ начало уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого, расследование о состоянии которого обнародовали журналисты "Схем".
- Верховная Рада вызвала в парламент Костина для объяснений относительно имущественного положения Вербицкого.
- 19 июня генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что по поводу имущественного состояния его заместителя Дмитрия Вербицкого, ведется служебное расследование.