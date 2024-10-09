Силы обороны поразили военный арсенал в Брянской области РФ, где хранились снаряды из КНДР

Подразделения Сил беспилотных систем вместе с другими составляющими Сил обороны атаковали 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в Брянской области, там зафиксировали взрывы. По данным Генштаба, на территории склада хранились КАБы, а также боеприпасы, в том числе из КНДР.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ, что в Брянской области".

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Детали: Сообщается, что на территории склада хранились боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем, в частности те, что поступили из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть этого арсенала находилась под открытым небом.

фото: Генштаб

На территории объекта произошли взрывы, после чего местные власти перекрыли дороги в районе арсенала. Сейчас уточняются результаты ударов.

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В Генштабе отметили, что поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для российской армии и существенно снижает наступательный потенциал оккупантов.

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