Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны поразили военный арсенал в Брянской области РФ, где хранились снаряды из КНДР

Анастасия ПроцСреда, 9 октября 2024, 11:57
Силы обороны поразили военный арсенал в Брянской области РФ, где хранились снаряды из КНДР
карта

Подразделения Сил беспилотных систем вместе с другими составляющими Сил обороны атаковали 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в Брянской области, там зафиксировали взрывы. По данным Генштаба, на территории склада хранились КАБы, а также боеприпасы, в том числе из КНДР.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ, что в Брянской области".

Реклама:

Детали: Сообщается, что на территории склада хранились боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем, в частности те, что поступили из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть этого арсенала находилась под открытым небом.

 
фото: Генштаб

На территории объекта произошли взрывы, после чего местные власти перекрыли дороги в районе арсенала. Сейчас уточняются результаты ударов.

РЕКЛАМА:

В Генштабе отметили, что поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для российской армии и существенно снижает наступательный потенциал оккупантов.

Предыстория:

  • Утром российское Минобороны заявило, что ПВО ночью 9 октября якобы сбила 47 украинских дронов над территорией РФ и акваторией Азовского моря.
  • Ранее сообщалось, что губернаторы Краснодарского края и Брянской области РФ заявили, что их регионы атаковали беспилотники, которые якобы были сбиты, а обломки нанесли незначительный ущерб.

ГенштабРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Генштаб
Ситуация на фронте сложная, россияне атакуют непрерывно – Генштаб
Генштаб: На фронте за сутки произошло 142 столкновения, самое горячее – на Кураховском направлении
ВСУ остановили более 170 атак врага за минувшие сутки – Генштаб
Последние новости
03:10
DeepState: Враг продвинулся возле Угледара и Часового Яра на Донетчине
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
Все новости...
Реклама:
Реклама: