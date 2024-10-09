В Торецке продолжаются динамичные бои, враг продвигается по улице Центральной – военные
Российские войска продолжают продвижение в городской застройке Торецка Донецкой области по улице Центральной, где происходят тяжелые динамические бои.
Источник: пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в телемарафоне
Прямая речь: "Ситуация неизменна – мы сдерживаем врага на улице Центральной. Однако бои в городе очень динамичные. Где-то они заходят, и мы их уничтожаем и отбрасываем, где-то они могут захватить какой-то подъезд, и мы так же их отбрасываем. Поэтому ситуация очень сильно отличается там буквально за часы".
Детали: Кроме того, по ее словам, российские войска пытаются штурмовать украинские позиции в районах Часового Яра, Нью-Йорка и на Северском направлении, используя тактику малых групп.
Говоря о тактике врага, спикер отметила, что захватчики применяют тактику малых групп, преимущественно атакуя малыми группами по 3-5 человек, и крайне редко используют технику.
Бобовникова подчеркивает, что против Сил обороны Украины воюют кадровые пехотные части, спецподразделения и артиллерия россиян.
Предыстория:
- 7 октября, пресс-секретарь ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские оккупационные войска зашли на восточные окраины города Торецк и несколько продвинулись по одной из улиц в направлении шахты "Центральная".
- 9 октября председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что в городе Торецк, где не осталось ни одного уцелевшего здания, около 1200 человек 1200 жителей отказываются выезжать.