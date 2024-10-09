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Правоохранители задержали военного Гнездилова, который публично ушел в "самоволку"

Валентина РоманенкоСреда, 9 октября 2024, 15:30
Правоохранители задержали военного Гнездилова, который публично ушел в самоволку
фото ОГП

Работники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, который самовольно оставил воинскую часть и сообщил об этом через социальные сети 21 сентября 2024 года.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "В рамках расследования уголовного производства, начатого по данному факту, правоохранители установили его местонахождение и провели там обыск.

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Сейчас военный задержан в порядке ст. 208 УПКУ и решается вопрос о сообщении о подозрении. Его действия квалифицированы как дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины). Следственные действия продолжаются".

 

Детали: Как отмечают в ГБР, предварительно установлено, что в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для медицинского осмотра военно-врачебной комиссией, однако на самом деле обследование не проходил и в медучреждении не находился, а после завершения определенного срока ВВК к месту несения службы не вернулся, более того - в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей, меняя места и города проживания.

После изучения материалов дела и ряда процессуальных действий следователи ГБР задержали военнослужащего по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения.

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Предыстория:

  • 21 сентября военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию в обществе, мнения по этому поводу разделились.
  • В 56-й отдельной мотопехотной бригаде, где служит Гнездилов, назначили служебное расследование и заявили, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".
  • 23 сентября Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в средствах массовой информации открыла уголовное производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование Бюро.

войнадемобилизация
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