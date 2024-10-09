Правоохранители задержали военного Гнездилова, который публично ушел в "самоволку"

Работники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, который самовольно оставил воинскую часть и сообщил об этом через социальные сети 21 сентября 2024 года.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "В рамках расследования уголовного производства, начатого по данному факту, правоохранители установили его местонахождение и провели там обыск.

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Сейчас военный задержан в порядке ст. 208 УПКУ и решается вопрос о сообщении о подозрении. Его действия квалифицированы как дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины). Следственные действия продолжаются".

Детали: Как отмечают в ГБР, предварительно установлено, что в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для медицинского осмотра военно-врачебной комиссией, однако на самом деле обследование не проходил и в медучреждении не находился, а после завершения определенного срока ВВК к месту несения службы не вернулся, более того - в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей, меняя места и города проживания.

После изучения материалов дела и ряда процессуальных действий следователи ГБР задержали военнослужащего по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения.

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