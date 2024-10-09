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Россияне ударили по портовой инфраструктуре Одесской области: погибли 6 человек

Татьяна ОлейникСреда, 9 октября 2024, 22:18
Россияне ударили по портовой инфраструктуре Одесской области: погибли 6 человек
Иллюстративное фото - Getty Images

Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области: 6 человек погибли, 11 пострадали. Повреждено гражданское судно под флагом Панамы.

Источник: Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, председатель ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "Пятеро погибших и девять пострадавших – последствия очередной атаки российских террористов баллистикой по портовой инфраструктуре Одесской области.

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Все пострадавшие – украинцы. Сейчас им оказывается медицинская помощь, пятеро находятся в тяжелом состоянии".

Детали: По словам Кулебы, во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы – контейнеровоз "Shui Spirit". Это уже третье иностранное судно, атакованное Россией, за последние четыре дня.

Обновлено: Председатель ОВА Олег Кипер сообщил, что количество погибших возросло до 6. Раненых - 8, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

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В 23:31 Кипер сообщил, что количество раненых в результате российского ракетного обстрела увеличилось до 11 человек. Семь человек в тяжелом состоянии.

Что предшествовало:

  • Российский агрессор в ночь на 6 октября атаковал Одессу "Шахедами". В результате обстрела было повреждено сухогрузное гражданское судно.
  • 7 октября российские войска атаковали баллистическими ракетами портовую инфраструктуру в Одессе, ракетой попали в гражданское судно под флагом Палау. В результате этого погиб 60-летний украинец, еще 5 иностранных граждан пострадали.

Одесская областьпортыкорабли
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