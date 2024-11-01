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ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность

Ольга ГлущенкоПятница, 1 ноября 2024, 02:50
ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность
Путин, фото: getty images

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что правитель России Владимир Путин демонстрирует свою незаинтересованность в прекращении огня путем переговоров и продолжает стремиться уничтожить украинскую государственность.

Источник ISW

Дословно ISW: "Путин продолжает давать понять, что он не заинтересован в прекращении огня путем переговоров и стремится достичь своей цели - уничтожить украинскую государственность".

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Детали Агентство Bloomberg сообщило 30 октября, что президент Сербии Александар Вучич в начале октября 2024 года впервые за два с половиной года разговаривал с Путиным.

Вучич рассказал, что поднял тему прекращения огня в Украине, на что Путин ответил, что Россия выполнит все цели своей "специальной военной операции" в Украине, которые, по оценкам ISW, равнозначны уничтожению украинской государственности и власти.

Эксперты напоминают, что Путин открыто отверг любое прекращение огня путем переговоров во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля, утверждая, что прекращение огня позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться.

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Дословно ISW: "Прекращение огня путем переговоров на нынешних линиях и при нынешних обстоятельствах пойдет только на пользу России и даст Кремлю время для дальнейшей радикализации и милитаризации российского общества против Украины, а российским военным - время на отдых и восстановление, вероятно, перед осуществлением будущего наступления на Украину".

Ключевые выводы ISW за 31 октября:

  • Северная Корея и Россия 30 октября подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых коммуникаций - крайний факт в российско-северокорейском сотрудничестве, который, вероятно, направлен на усиление инструментов цифрового авторитаризма Кремля для усиления внутренних репрессий.
  • Сообщается, что правительство Южной Кореи намерено направить в Украину неопределенное количество своих военнослужащих для наблюдения за северокорейскими войсками.
  • Путин продолжает заявлять, что он не заинтересован в прекращении огня путем переговоров и стремится достичь своей цели - уничтожить украинскую государственность.
  • Западные партнеры Украины продолжают оказывать военную помощь Украине и гарантируют ее предоставление в долгосрочной перспективе.
  • Российское военное командование продолжает отправлять тяжелораненых военнослужащих в "мясные" атаки на Кураховском направлении, в то время как Путин пытается показать, что он глубоко обеспокоен медицинским обслуживанием российских ветеранов.
  • Конституционный суд Молдовы 31 октября подтвердил, что референдум по движению в ЕС, который состоялся 20 октября, прошел с явкой 50,72%.
  • Российские войска недавно продвинулись возле Купянска, Сватово, Покровска, Курахово и Угледара, а украинские войска восстановили утраченные позиции возле Курахово.

ISWПутинвойнаРосcия
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