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Reuters: В Киеве считают, что победа Трампа снижает вероятность приглашения Украины в НАТО

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 11 ноября 2024, 17:48
Reuters: В Киеве считают, что победа Трампа снижает вероятность приглашения Украины в НАТО
фото: Getty Images

Издание Reuters пишет однако, что украинские политики предполагают, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США возможность получить приглашение в НАТО для Украины снизились.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Трамп сейчас выбирает чиновников на высшие должности в сфере безопасности и обороны в своей администрации. То, кого он выберет, поможет понять, как будущий президент будет формировать свою политику в отношении Украины. Трамп уже исключил кандидатуру экс-госсекретаря Майка Помпео, которого в Киеве считают проукраинским.

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Украинский чиновник сказал, что после победы Трампа "менее вероятно", что Украина получит приглашение в НАТО, и признал, что существует риск того, что Трамп сократит помощь Киеву со стороны США.

"Я надеюсь, что администрация Байдена попытается избежать этого риска, ускорив темпы оказания помощи", – сказал украинский чиновник.

"Эта зима – критический момент... Я надеюсь, что война приближается к концу. Прямо сейчас мы определим позиции для обеих сторон на переговорах, исходные позиции", – добавил также собеседник агентства.

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Пытаясь укрепить свои позиции в сентябре, президент Владимир Зеленский изложил Джо Байдену "план победы", повторив свою просьбу о разрешении на нанесение ударов по военным объектам в глубине России, получение приглашения в НАТО и получение более мощного оружия.

Этот план, по словам Зеленского, нужен для того, чтобы заставить Россию добросовестно сесть за стол переговоров. Впрочем, признаков прорыва в реализации ни одного из пяти пунктов плана не наблюдается.

"Настроения в Украине достаточно мрачные. Вы можете видеть растущее разочарование в последних заявлениях со стороны Зеленского", – заявил киевский чиновник из дипломатических кругов.

Украинский чиновник также выразил скептицизм относительно того, что Байден предоставит Украине что-то существенное, например, отменит ограничения на дальнобойные удары.

"Кто такой Байден сейчас? Он потерял много доверия. Я надеюсь, что у него хватит храбрости что-то сделать. Но я не возлагаю больших надежд. Это было бы замечательно. Мы очень благодарны ему за помощь. Он сделал много, гораздо больше, чем мы ожидали", – сказал чиновник.

Напомним:

ТрампСШАНАТОУкраина
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