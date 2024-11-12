В Белгородской области РФ украинский беспилотник поразил нефтебазу – губернатор
Вторник, 12 ноября 2024, 03:18
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон поразил нефтебазу, произошел взрыв и возник пожар.
Источник: Гладков в Telegram
Прямая речь Гладкова: "ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа".
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Детали Губернатор добавил, что в результате взрыва один из резервуаров загорелся.
По его словам, на месте работали десять пожарных расчетов, которые ликвидировали возгорание.
Напомним: В ISW заявляли, что продолжение украинских ударов по тыловым российским логистическим объектам, кроме уничтожения запасов боеприпасов и самих объектов, приведет к более широкому оперативному давлению на российских военных.
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