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Россияне штурмовали Покровское и Кураховское направления более 100 раз – Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 12 ноября 2024, 08:22
Россияне штурмовали Покровское и Кураховское направления более 100 раз – Генштаб
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки на 11 направлениях фронта произошло 187 боевых столкновений с российскими войсками. Активнее всего оккупанты действовали на Покровском и Кураховском направлениях, где защитники отбили 50 и 57 атак врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу значительные потери". 

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Детали: На Харьковском направлении российские войска восемь раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Авиационному удару подвергся населенный пункт Казачья Лопань, на который враг сбросил две управляемые бомбы.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Новоплатоновки и Колесниковки.

Враг активно применял авиацию на Лиманском направлении, ударам управляемыми авиационными бомбами подверглись населенные пункты Заречное, Лиман и Ямполовка, кроме того, захватчики десять раз атаковали позиции украинских защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Невское, Терны, Новомихайловка и Серебрянка.

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На Северском направлении отбит один штурм российских захватчиков вблизи Выемки, к тому же террористы нанесли авиационные удары по районам Закитного, Дроновки и Северска.

Активно применяя авиацию на Краматорском направлении, оккупанты атаковали три раза в районах Часового Яра. Успеха не имели.

За минувшие сутки на Торецком направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Крутого Яра, Петровки, Пустынки, Украинки и Лисовки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Луч.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 57 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Катериновки, Кременной Балки, Сонцовки, Зари и Курахово.

На Временском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Трудового, Макаровки, Новодаровки и Ровнополя. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

При поддержке авиации на Ореховском направлении за прошедшие сутки враг один раз атаковал позиции наших защитников вблизи Новоандреевки.

Пять раз безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении. Кроме этого, враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Одрадокаменка и Веселое.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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