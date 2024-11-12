Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Премьер Чехии рассказал, что его удивило во время разговора с Трампом

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 12 ноября 2024, 20:04
Премьер Чехии рассказал, что его удивило во время разговора с Трампом
Фото: Getty Images

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поговорил с избранным президентом США Дональдом Трампом о двусторонних отношениях, а также ситуации на Ближнем Востоке и войне в Украине.

Источник: Фиала рассказал подробности разговора журналистам в кулуаре климатического саммита СОР29 в Баку, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK

Детали: По словам Фиалы, разговор с Трампом "удивил меня в двух моментах".

Реклама:

"Была действительно открытая дискуссия. Дональд Трамп спросил меня о моих взглядах на украинско-российский конфликт и его решения. Я также был удивлен сердечностью и доброжелательностью разговора", – поделился он.

Также чешский премьер добавил, что Трамп вспомнил о своих личных связях с Чехией и хорошо отзывался о своих отношениях со страной.

На вопрос, рассказал ли Трамп, который ранее пообещал прекратить войну России против Украины до своей инаугурации, какие-то детали своего плана, Фиала отказался говорить о деталях разговора, но выразил уверенность, что каждый скажет то, что хотел сказать публично.

РЕКЛАМА:

"Безусловно, иметь дело с российской агрессией в Украине, иметь дело с этой ситуацией будет нелегко, я думаю, мы все это знаем", – указал Фиала.

Дональд Трамп, которого избрали следующим президентом США, уже успел провести телефонные разговоры с рядом мировых лидеров.

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что имел "замечательный" первый телефонный разговор с Трампом после его переизбрания.

Но Киев и его союзники опасаются, что США могут свернуть свою военную поддержку после того, как республиканец вступит в должность в январе. В частности, в Киеве считают, что с победой Дональда Трампа на выборах в США шансы приглашения Украины в НАТО снизились.

ЧехияТрампвойна
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

В Балтийском море между Литвой и Швецией повредили еще один кабель связи

Советник Трампа назвал разрешение на удары по России "шагом к эскалации"

Во вторник в Украине будут действовать графики отключения света

Умеров: Российская армия наращивает силы и создает новые бригады

Все новости...
Чехия
Более 60% чехов считают, что РФ использует пропаганду для влияния на общественное мнение
На ночной клуб в Праге устроили облаву из-за жалоб на украинских посетителей
Президент Чехии разрешил присоединиться к ВСУ уже 60 чешским гражданам
Последние новости
04:33
Украинская компания разработала ИИ для безпилотников, который автоматически определяет и поражает цели
04:06
Так называемый "президент" Абхазии подал в отставку
03:48
Южная Корея экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в распространении программ-вымогателей
03:36
Легендарный лыжник может пропустить открытие сезона в Норвегии
03:20
В России пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь РФ – ISW
03:08
Ламбридис: Поддержку Украины нужно продолжать, потому что это соответствует Уставу ООН
02:23
обновляетсяРоссийская армия с нескольких направлений запустила ударные беспилотники
02:15
видео"Хезболла" нанесла удар по пригороду Тель-Авива: пять человек ранены
01:30
На войне погиб экс-игрок сборной Украины по гандболу
01:26
обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: