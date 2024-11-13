ISW: Российские войска осуществили серию механизированных атак на Кураховском направлении

Российские силы осуществили ряд механизированных атак в районе Курахово, применяя тяжелую бронетехнику. Зафиксировано продвижение российских войск в направлении ряда населенных пунктов.

Источник: ISW

Детали: Согласно информации ISW, российские войска осуществили две ротные механизированные атаки в районе Курахово на западе Донецкой области и к югу от него.

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Во время одного из наступлений, которое состоялось на улице Запорожской, россияне использовали 12 бронемашин. Украинская артиллерия и беспилотники уничтожили три танка и шесть боевых машин пехоты. Одновременно с механизированным наступлением три группы российской пехоты безуспешно пытались переправиться через реку Волчья к северу от Курахово.

11 ноября геолокационные данные показали продвижение российских сил в селе Дальнее, где также фиксировали механизированный штурм с применением не менее девяти бронемашин. Во время этого наступления украинская артиллерия и танки уничтожили два российских танка и шесть бронемашин. В штурмах участвовали подразделения 20-й мотострелковой дивизии (8-я армия Южного военного округа).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 12 ноября сообщил, что в продвижении российских войск на Дальнее участвовали передовые подразделения российской 20-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия Южного военного округа).

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Российские войска также проводят механизированные штурмы в районе Катериновки и Антоновки, пытаясь выровнять линию фронта в западной части Донецкой области.

Дословно: "По оценкам ISW, дальнейшее продвижение российских войск в направлении Дальнего и к западу от этого населенного пункта может заставить украинские силы отступить с позиций в "кармане" к северу и северо-востоку от Угледара, что позволит российским силам относительно беспрепятственно продвигаться вдоль трассы С051104 и продолжать давление на позиции ВСУ в Курахово с юга".

карта ISW

Детали: 12 ноября российские войска продолжали наступать на других участках Кураховского и Угледарского направлений. Российские "военкоры" утверждали, что войска также продвинулись к северу от Курахово вблизи Вознесенки, однако ISW не нашла подтверждений этому утверждению.

Российские войска проводили наступательные операции на нескольких направлениях:

непосредственно возле Курахово;

к северо-западу от Курахово вблизи Новодмитровки, Сонцовки и Зари;

на север от Курахово возле Новоселидовки, Вознесенки и Кременной Балки;

на восток от Курахово вблизи Максимильяновки;

к югу от Курахово вблизи Дальнего;

на северо-восток от Угледара возле Ильинки, Антоновки и Катериновки;

на северо-запад от Угледара вблизи Трудового 11 и 12 ноября.

Российские источники утверждают, что ухудшение погодных условий на Кураховском направлении существенно не влияет на темпы продвижения российских войск.

Дословно: "По имеющимся данным, на Кураховском направлении действуют подразделения 238-й российской артиллерийской бригады (8-я АК) и операторы беспилотников отряда "Алеппо" 1472-го мотострелкового полка (68-й армейский корпус, Восточный военный округ).

Машовец сообщил, что подразделения Восточной группировки российских войск наступают в направлении Разлива (северо-западнее Угледара и севернее Шахтерского), а подразделения Центральной группировки российских войск и 8-го АК (Южный военный округ) наступают в направлении Андреевки (западнее Курахово)".

Ключевые выводы: