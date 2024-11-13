Politico: После новых назначений Трампа сторонники Украины вздохнули с облегчением

После того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил конгрессмена от Флориды Майкла Волца своим советником по вопросам национальной безопасности и планирует избрать сенатора от Флориды Марко Рубио на должность государственного секретаря сторонники Украины осторожно, но с облегчением вздохнули.

Источник: Politico

Детали: Издание пишет, что оба законодателя придерживаются внешнеполитической доктрины Трампа "Америка превыше всего", но все еще остаются "ярыми ястребами", когда речь идет о подходе США к таким противникам, как Китай, Иран и Россия. Кроме этого, они далеки от изоляционистского крыла Республиканской партии, которое стремится отказаться от Украины или НАТО.

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Рубио и Уолтц ставили под сомнение голосование против предыдущих пакетов американской помощи Украине не из-за недостатка поддержки Украины в ее борьбе с Россией, а потому, что считали, что США тратят недостаточно средств на защиту южной границы США.

Ранее Волтц даже предлагал снять американские ограничения на то, как Украина может использовать свое дальнобойное оружие для нанесения ударов по России. Администрация Байдена на этот шаг не пошла, несмотря на свою полную поддержку Украины.

Прямая речь республиканского эксперта по вопросам внешней политики и президента компании Yorktown Solutions, которая консультирует украинские государственные учреждения и взаимодействует с официальными лицами в Киеве Дэниела Вайдича: "Киев достаточно спокоен и вполне доволен объявленными на сегодняшний день должностными лицами по вопросам национальной безопасности. Те, кто продвигает нарратив беспокойства в Киеве, делают это в собственных целях и оказывают Украине медвежью услугу".

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Детали: Это мнение поддержали три бывших чиновника администрации Трампа, которые поддерживают предоставление помощи Украине, но разговаривали с журналистами на условиях анонимности.

"Для людей, которые обеспокоены тем, что Трамп собирается продать Украину, я думаю, что его главным приоритетом является попытка найти какой-то справедливый мир", - сказал бывший чиновник администрации Трампа, который контактировал с предвыборным штабом и командой переходного периода.

Politico также отмечает, что последние назначения Трампа в Кабинет министров свидетельствуют о том, что они поддерживают более жесткие меры в отношении экспорта энергоносителей из России, которые финансируют ее военную машину.

В последних интервью Волтц критиковал администрацию Байдена за то, что она не сделала достаточно для закрытия лазеек в российском экспорте нефти и газа.

Нынешние и бывшие высокопоставленные европейские чиновники говорят, что Трамп-торговец, который нацелился на российско-украинскую войну, не лучшая новость для главы России Владимира Путина.

Тем не менее, среди некоторых высокопоставленных европейских чиновников чувствуется беспокойство. Если Путин нервничает из-за непредсказуемости Трампа, то и Украина и другие союзники по НАТО тоже. Они опасаются, что любое мирное соглашение, которое Трамп может заключить по Украине, не прекратит войну, а лишь отсрочит ее, чтобы дать России время перегруппироваться для дальнейших боевых действий.