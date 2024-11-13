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Разведка Британии проанализировала проблемы экономики РФ на фоне войны в Украине

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоСреда, 13 ноября 2024, 15:42
Разведка Британии проанализировала проблемы экономики РФ на фоне войны в Украине
иллюстрация Getty Images

Разведка Великобритании прогнозирует, что на фоне продолжения полномасштабной войны в Украине в России усилится финансовое давление на бизнес.

Источник: обзор, опубликованный в X (Twitter) британского Минобороны, сообщает "Европейская правда"

Детали: Британская разведка напоминает о недавнем решении Центробанка РФ по повышению процентной ставки до 21% - самого высокого показателя с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Как отметили в ведомстве, такой уровень процентной ставки отражает обеспокоенность Центробанка РФ ростом инфляционного давления в российской экономике.

Глава ЦБ Эльвира Набиулина заявила, что для того, чтобы взять инфляцию под контроль, могут потребоваться "более радикальные изменения" в денежно-кредитной политике.

Однако ключевые руководители российских компаний все чаще критикуют решение Центробанка о сохранении высоких процентных ставок, добавили в разведке.

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Ведомство отмечает, что высокие процентные ставки в российской экономике, скорее всего, ограничат инвестиции и рост бизнеса.

С начала войны 2022 года объем корпоративных кредитов и их доля, привязанная к базовой ставке банка, увеличились. Как следствие, более высокие процентные ставки приводят к росту стоимости долга.

"Эти расходы, скорее всего, усилят финансовое давление на бизнес: по имеющимся данным, в 2024 году количество банкротств компаний в России будет на 20 % выше, чем в 2023 году", – говорится в обзоре.

В разведке предполагают, что в 2025 году инфляционное давление, скорее всего, будет усиливаться, поскольку прогнозируется рост государственных расходов, а нехватка рабочей силы и санкционное давление сохранятся.

Это приведет к росту необходимости искать компромисс между усилиями по сдерживанию инфляции и поддержанию роста российской экономики, резюмировали в обзоре.

Что предшествовало: Недавно британская разведка анализировала удары российской армии беспилотниками по регионам Украины в течение октября и первой недели ноября.

Перед тем разведка указала, что войска КНДР, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.

Росcияэкономикаразведкавойна
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