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Итальянский президент резко ответил Маску, поставившему под сомнение демократию в стране

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 13 ноября 2024, 17:06
Итальянский президент резко ответил Маску, поставившему под сомнение демократию в стране
коллаж УП

Президент Италии Серджо Матарелла резко отреагировал на слова американского миллиардера Илона Маска, который поставил под сомнение существование демократии в Италии в контексте спора о вывозе мигрантов в Албанию.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В своей соцсети X (Twitter) Маск решил прокомментировать решение итальянских судей вернуть мигрантов из центра временного содержания в Албании, потому что страны их происхождения не были безопасными в соответствии с решением Суда ЕС.

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"Это неприемлемо. Народ Италии живет в условиях демократии или неизбирательная автократия принимает решения?" – задал вопрос миллиардер.

На это офис Матареллы в той же соцсети X (Twitter) отметил, что Италия является "большой демократической страной" и "знает, как позаботиться о себе, уважая свою конституцию".

"Любой, особенно если, как было объявлено, собирается взять на себя важную правительственную роль в дружеской и союзнической стране, должен уважать ее суверенитет и не может приписывать себе задачу давать ей предписания", – добавил президент Италии.

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Хотя он прямо не назвал Маска, но последний, как известно, будет возглавлять новосозданное Министерство по вопросам эффективности госаппарата (МоПЕД) в администрации Дональда Трампа.

Что предшествовало: С октября вступило в силу соглашение между Албанией и Италией, согласно которому мужчины из стран, считающихся безопасными, которые были задержаны в международных водах при попытке пересечь границу из Африки в Европу, передаются в два албанских центра.

ИталияМаск
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