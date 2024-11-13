Шольц пообещал Зеленскому поставку шестой системы IRIS-T до конца года

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, во время которого, в частности, речь шла о помощи со средствами противовоздушной обороны.

Источник: Зеленский в X (Twitter), цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам главы государства, Шольц во время разговора подтвердил, что шестая запланированная система противовоздушной обороны IRIS-T будет доставлена в Украину до конца этого года.

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"Мы также обсудили поставки средств противовоздушной обороны в следующем году и потенциал для дополнительной помощи со стороны Германии в сфере ПВО", - отметил украинский президент.

Он рассказал, что во время разговора с Шольцом скоординировал шаги для обеспечения наилучшей возможной оборонной и политической поддержки Украины.

"Мы согласились с важностью сохранения формата "Рамштайн" и проведения следующей встречи координационной группы", – добавил Зеленский.

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Он также поблагодарил Шольца "за значительную двустороннюю оборонную помощь Германии и ее лидерство в объединении партнеров для поддержки Украины".

"Я также подчеркнул, что видение Украины относительно справедливого и прочного мира должно быть представлено на саммите G20 в Бразилии, и поблагодарил Германию за ее готовность поддержать нас в этих усилиях", – резюмировал Зеленский.

В свою очередь в канцелярии Шольца проинформировали, что глава немецкого правительства подтвердил неизменную и непоколебимую солидарность Германии с Украиной перед лицом российской агрессии, которая длится уже почти 1000 дней.

Он заверил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, в частности в военной сфере.

Что предшествовало: Германия сообщила, что совместно с еще тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи для Украины на 1,4 млрд евро, который планируют предоставить до конца 2024 года.

В начале сентября Шольц объявил, что Германия заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины.

В начале октября в Минобороны Германии раскрыли, что ФРГ недавно передала Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T средней и малой дальностей.