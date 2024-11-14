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Оформляли липовые образование и справки ВЛК: в регионах разоблачили депутата и руководителей ТЦК

Александр ШумилинЧетверг, 14 ноября 2024, 16:11
Оформляли липовые образование и справки ВЛК: в регионах разоблачили депутата и руководителей ТЦК
Фото: СБУ

Представители Службы безопасности Украины и Нацполиции ликвидировали несколько новых схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Среди них - фиктивные поступления в учебные заведения и поддельные медицинские справки.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора Украины

Детали: Так, по данным СБУ, в разных регионах Украины задержали 10 организаторов подобных сделок.

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В частности, депутат Черниговского городского совета помогала призывникам "откосить" от мобилизации за счет фиктивного поступления в колледж. Она регистрировала "студента", который получил справку для Территориальных центров комплектации.

"Таким образом уклонисты получали возможность избежать призыва как соискатели предвысшего профессионального образования", - сообщили в СБУ.

В Хмельницкой области задержали на взятке руководителя отдела районного ТЦК, который "отмазывал" уклонистов от мобилизации путем подделки медицинских заключений. По информации ОГП, он требовал деньги у военнообязанного, который пришел для обновления данных. По его "расценкам", стоимость "решения вопроса" по постановке мужчины на воинский учет и дальнейший непризыв на службу по мобилизации по состоянию здоровья, составляла 2 тысячи долларов США.

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В Донецкой области разоблачили еще одного руководителя отдела районного военкомата, который также "списывал" мужчин с воинского учета на основании фиктивных справок военно-врачебной комиссии. Чиновник Краматорского РТЦК и СП требовал 3 тысячи долларов США от военнообязанного, который пришел для уточнения учетных данных и получения бронирования.

"Деньги предназначались за оформление документов о предоставлении отсрочки от мобилизации. В случае отказа - подозреваемый угрожал немедленным направлением в зону боевых действий", - рассказали в ОГП.

Всем фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

ТЦКСБУпрокуратура
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