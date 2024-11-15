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Корректировавший удары по Харькову доцент-предатель получил 15 лет тюрьмы

Валентина РоманенкоПятница, 15 ноября 2024, 16:54
Корректировавший удары по Харькову доцент-предатель получил 15 лет тюрьмы
иллюстративное фото Unsplash

За государственную измену 15 лет тюрьмы получил доцент харьковского вуза, который работал на российскую разведку и корректировал удары по Харькову.

Источник: Служба безопасности Украины, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Как установило расследование, 50-летнего доцента оккупанты дистанционно завербовали после начала полномасштабной войны.

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Валерий Радченко
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

По данным источника УП, речь идет о доценте кафедры кибербезопасности Харьковского национального университета внутренних дел Валерии Радченко.

По данным спецслужбы, основной задачей российского агента была фиксация последствий вражеских "прилетов" для подготовки новых и корректировки повторных атак россиян по областному центру.

Также предатель отслеживал маршруты перемещения украинских войск и локации складов с боеприпасами ВСУ.

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Полученные разведданные он мессенджером передавал своему российскому куратору в виде текстовых сообщений и отметок потенциальных "целей" на гугл-картах.

Контрразведка СБУ задержала агента в конце 2023 года в его собственном доме в Харькове.

На основании собранных Службой безопасности доказательств злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

госизмена
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