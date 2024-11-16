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Зеленский назвал условие для переговоров с Россией и ожидает поддержки со стороны Трампа

Роман Петренко, Катерина ТищенкоСуббота, 16 ноября 2024, 09:35
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией и ожидает поддержки со стороны Трампа
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский ожидает поддержку Украины со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа в случае переговоров Киева с Москвой по войне, а также "сильную Украину" назвал основой переговоров.

Источник: Зеленский в интервью "Украинскому радио"

Детали: Основным условием украинский лидер назвал "сильная Украина" - на поле боя или в дипломатии.

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Также, по словам президента, поддержка ценностей и справедливости будет поддержкой Украины, и здесь невозможен нейтралитет со стороны посредника.

Прямая речь Зеленского: "Что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры просто с убийцей? Если мы говорим с Путиным, и мы в тех условиях, которые мы сейчас, не усилены, - это на входе проигрышный статус для Украины. Это не про справедливый мир. Безусловно, в слабой ситуации нечего там делать на этих переговорах.

Очень важна позиция Трампа, важен очень настрой Америки к Украине. Они на стороне Украины сегодня. Важно это...

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Нельзя абстрактно говорить: я посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону. Так не может быть в нарушениях международного права.

Америка должна сохранить позицию поддержки Украины в том, что Россия агрессор. Этот статус должен остаться. Тогда мы тоже должны думать. Это один из пунктов на входе, который очень важен на любой площадке переговоров. Еще должны быть элементы нашего плана победы".

Детали: Зеленский также отметил, что серьезно будет относиться только к разговору с Трампом, а не с его советниками.

Прямая речь Зеленского: "При всем уважении к любому окружению. Это наш уровень, уровень президентов. Все должно быть согласно законодательству.

Пока он не прошел инаугурацию, они не могут участвовать во всех процессах и ставить на чем-то точку. У них нет таких полномочий. Наши команды будут работать, чтобы наработать правильную содержательную встречу. О тех или иных линиях я смогу сказать нашему обществу открыто после предметной встречи с президентом Трампом, когда он будет во всех полномочиях как президент".

ЗеленскийпереговорыТрампПутин
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