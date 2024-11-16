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Нацгвардейцы показали уничтожение российского ЗРК за $10 млн

Роман ПетренкоСуббота, 16 ноября 2024, 12:55
Нацгвардейцы показали уничтожение российского ЗРК за $10 млн
бук, фото: риа новости

Бойцы подразделения ударных БПЛА 27-й Печерской бригады Нацгвардии уничтожили дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М1.

Источник: МВД

Детали: Отмечается, что вражеский ЗРК гвардейцы обнаружили во время разведывательных действий "на одном из самых горячих направлений фронта", без уточнения, на каком.

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Вражескую технику уничтожено полностью. Стоимость такого комплекса достигает 10 млн долларов США.

МВДНацгвардиявойна
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