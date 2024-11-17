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Британия заметила растущее давление россиян на Купянск

Иванна Костина, Роман ПетренкоВоскресенье, 17 ноября 2024, 12:13
Британия заметила растущее давление россиян на Купянск
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Разведка Великобритании отметила растущее давление российских сил на Купянск в Харьковской области.

Источник: обзор Минобороны Великобритании от 17 ноября, "Европейская правда"

Детали: "Российские войска усилили наступательное давление на город Купянск Харьковской области на северо-востоке Украины. 13 ноября 2024 года российские войска, вероятно, пытались проникнуть в Купянск с северо-востока", – говорится в обзоре.

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Как отмечают в ведомстве, к югу от Купянска российские войска вышли к реке Оскол, разорвав украинские логистические линии на восточном берегу реки.

Российская группировка к югу от Купянска постепенно расширяется, поскольку Россия пытается усилить давление на украинские силы в этом районе, утверждают в разведке.

Там напоминают, что гражданское население Купянска и прилегающих районов уже было эвакуировано по предварительному приказу украинских чиновников 15 октября 2024 года. По оценкам Купянской военно-гражданской администрации, в районе Купянска осталось 4 000 гражданских лиц. Это по сравнению с довоенным населением в 27 000 человек.

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"Купянск имеет важное значение, поскольку является транспортным перекрестком и логистическим центром. Украинцы восстановили контроль над Купянском в сентябре 2022 года", – напоминают в обзоре.

Напомним, в разведывательном центре Сил обороны Эстонии указывают, что Россия накапливает войска, чтобы попытаться вытеснить украинские силы из Курской области в ближайшие недели или месяцы.

Британская разведка ранее отмечала, что Россия продолжает давление в Донецкой области и держит там значительные силы, что и обеспечило последние успехи на этом участке фронта.

ВеликобританияРосcияХарьковская областьоккупация
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