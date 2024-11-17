Польша может отдать Украине бывшее российское консульство в Познани

Российские дипломаты покинут консульство в Познани в ближайшие дни, и польское правительство благосклонно отнесется к просьбе Киева организовать украинское консульство на том же месте.

Источник: RMF24, "Европейская правда"

Детали: В октябре глава МИД Радослав Сикорский объявил, что отозвал свое согласие на деятельность российского генерального консульства в Познани. В субботу журналисты спросили министра, когда российские представители выедут из познанского помещения и как он оценивает идею размещения на том же месте украинского дипломатического учреждения.

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"Договор аренды этого помещения заканчивается в конце этого месяца. Сейчас речь идет о нескольких днях. Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентное увеличение количества граждан Украины в Польше, не соответствует консульским потребностям.

Пожалуйста, помните, что консульства занимаются практическими вещами. Это всевозможные юридические акты, рождаются дети, умирают люди. И мы, безусловно, с большой симпатией посмотрели бы на такую просьбу украинской стороны", – сказал Сикорский.

В октябре Радослав Сикорский аргументировал решение об отзыве разрешения на открытие Генерального консульства России в Познани тем, что Российская Федерация ведет войну против Украины и гибридную войну против Запада, в том числе против Польши. Сикорский заявил, что как министр иностранных дел располагает информацией о том, что Россия стоит за попытками диверсий в Польше и странах-союзниках.

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Российское консульство в Познани было основано в 1946 году по соглашению между советским посольством и Министерством иностранных дел Польской Народной Республики. Консульство приостановило свою деятельность в 1948 году и вновь открылось в 1960 году. В 1971 году оно было преобразовано в генеральное консульство.

Напомним, большинство опрошенных поляков считают, что Польша должна прогнать из страны посла России.