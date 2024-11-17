Le Figaro: Франция и Британия разрешили удары вглубь РФ ракетами SCALP/Storm Shadow

По данным французского издания Le Figaro, Франция и Британия вслед за США разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP/Storm Shadow для ударов по территории России.

Источник: Le Figaro

Дословно: "Французы и британцы позволили Украине нанести удар вглубь российской территории, используя свои ракеты SCALP/Storm Shadow".

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Детали Издание не приводит других подробностей, а также источников информации.

В целом материал посвящен разрешению президента США Джо Байдена украинским войскам наносить удары вглубь территории РФ с помощью американских ракет ATACMS.

"Это решение означает серьезное изменение в проведении операций украинских сил, которые, как говорят, имеют больше американских ракет, чем франко-британских", - отмечает Le Figaro.

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Справочно: Storm Shadow/SCALP – франко-британская авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для поражения стационарных целей (включая, например, бункеры), которые хорошо защищены системами ПВО. Может использоваться в любое время суток и при любых метеоусловиях. Боевая часть ракеты весит 450 кг. Storm Shadow могут устанавливаться на украинские реактивные самолеты советского производства.

Ракеты SCALP/Storm Shadow в зависимости от модификации могут иметь дальность от 270 до 560 км.

Что предшествовало: Перед этим американское издание The New York Times сообщило, что Байден впервые разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России. По словам источников издания, оружие, вероятно, будет сначала использовано против российских и северокорейских войск в Курской области.

Издание отмечало также, что, хотя британские и французские лидеры выразили поддержку запросу президента Владимира Зеленского на дальнобойные удары по территории РФ, они не спешили разрешать украинцам начать использовать свои ракеты на российской территории, если Байден не согласится разрешить украинцам применять ATACMS.

По данным британского агентства Reuters, Украина планирует нанести удары по территории РФ с помощью американских дальнобойных ракет уже в ближайшие дни.