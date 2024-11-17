NYT: Байден разрешил Украине ударить по России ракетами ATACMS

По данным The New York Times, действующий президент США Джо Байден впервые разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России.

Источник: The New York Times со ссылкой на американских чиновников

Детали: По словам источников издания, оружие, вероятно, будет сначала использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области РФ.

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Разрешение на использование украинцами ракет большой дальности ATACMS стало ответом на неожиданное решение России привлечь к боевым действиям северокорейские войска, заявили чиновники.

Хотя собеседники издания не ожидают, что это решение кардинально повлияет на ход войны, одной из целей изменения политики Байдена, по их словам, является послание северокорейцам, что их силы уязвимы и что они не должны посылать больше своих войск на помощь России.

По словам американских чиновников, хотя украинцы, скорее всего, сначала применят ракеты против российских и северокорейских войск в Курской области, Байден может позволить им использовать это оружие в других местах на территории РФ.

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Некоторые американские чиновники выразили опасения, что использование Украиной дальнобойных ракет по территории РФ может подтолкнуть правителя России Владимира Путина к силовым действиям в ответ против Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции. Но другие американские чиновники заявили, что считают эти опасения преувеличенными, пишет издание.

Как пишет NYT, украинцы могли бы использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по скоплениям российских и северокорейских войск, ключевым единицам военной техники, логистическим узлам, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине территории России. Это могло бы помочь украинцам ослабить эффективность российско-северокорейского наступления.

Как рассказали источники, Байден решил, что потенциальные выгоды – то, что Украина сможет достичь определенных важных целей, которых она не смогла бы достичь в противном случае, а Соединенные Штаты смогут послать сигнал Северной Корее, что она заплатит значительную цену за свое вмешательство – перевешивают риски эскалации.

В материале говорится, что, если атака российских войск на украинские силы в Курской области будет успешной, Киев может оказаться в ситуации, когда у него почти не останется российской территории, которую он сможет предложить Москве в обмен на украинскую территорию на переговорах.

Издание отмечает также, что, хотя британские и французские лидеры выразили поддержку запросу президента Владимира Зеленского на дальнобойные удары по территории РФ, они не спешили разрешать украинцам начать использовать свои ракеты на российской территории, если Байден не согласится разрешить украинцам применять ATACMS.

Справочно: Американские ракеты ATACMS в зависимости от модификации могут иметь дальность от 140 до 300 км.

Что предшествовало: В воскресенье издание Bloomberg сообщило, что Северная Корея может отправить в общей сложности до 100 тысяч своих военных для поддержки войны России в Украине.