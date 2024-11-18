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Германия передаст Украине 4000 дронов, которых называют "мини-Таурусами" – СМИ

Мария Емец, Алена МазуренкоПонедельник, 18 ноября 2024, 09:24
Германия передаст Украине 4000 дронов, которых называют мини-Таурусами – СМИ
Министр обороны Германии Борис Писториус. фото: Getty Images

Германия якобы вскоре начнет массовые поставки Украине дронов-камикадзе, которые имеют высокую автономность в условиях воздействия РЭБ и могут очень эффективно поражать цели на значительном расстоянии.

Источник: "Европейская правда", Bild со ссылкой на свои источники, слова министра обороны Бориса Писториуса, который фактически подтвердил намерения

Детали: Речь идет об ударных беспилотниках компании Helsing, оснащенных технологиями искусственного интеллекта, которые придают им высокую автономность в условиях действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы. В индустрии эти дроны сравнивают с ракетами Taurus, которые канцлер Олаф Шольц наотрез отказывается предоставлять.

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Всего у компании якобы заказали 4000 таких беспилотников для Украины. С декабря они могут начать поступать партиями по несколько сотен в месяц.

Отдельные прототипы якобы уже испытываются и совершенствуются в реальных боевых условиях на востоке Украины.

Особенностью беспилотника является современное программное обеспечение, которое помогает ему "ориентироваться" на местности по многим маркерами и лететь к цели даже в сложных погодных условиях или "выжженной земли", а также влияния средств РЭБ. Когда беспилотник идентифицировал цель и оператор подтвердил ее, он дальше способен осуществить поражение автономно, даже если связь будет потеряна.

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Дальность полета якобы в четыре раза больше, чем у типичных украинских дронов-камикадзе (впрочем, в статье не уточняется, какие конкретные дроны используются для сравнения). В то же время они существенно дешевле, чем американские Switchblade и российские "Залы" и "Лансеты".

Министр обороны Борис Пистриус отметил, что "очень рад тому, что поставки этих дронов, оснащенных технологиями ИИ, уже начинается" и что Украина сможет использовать их против важных вражеских целей, как командные пункты.

24 февраля 2024 года сообщалось о подписании меморандума о сотрудничестве между украинским Минстратпромом и компанией Helsing.

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно в очередной раз подтвердил свое нежелание передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В свою очередь глава оппозиционного ХДС Фридрих Мерц заявляет о поддержке предоставления Taurus украинским силам и отмечает, что поставка дальнобойных ракет не сделает Германию стороной войны.

"Свободные демократы" могут инициировать голосование в Бундестаге по предоставлению Taurus Украине.

ГерманияУкраинаоружие
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