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Украинская компания разработала ИИ для безпилотников, который автоматически определяет и поражает цели

Иван ДьяконовВторник, 19 ноября 2024, 04:33
Украинская компания разработала ИИ для безпилотников, который автоматически определяет и поражает цели
Скриншот из видео

Украинская компания ZIR System представила систему искусственного интеллекта для беспилотников, которая позволяет автоматически распознавать вражеские цели и осуществлять на них наведение.

Источник: интервью с разработчиком для "Милитарного"

Детали: Компания ZIR System представила систему искусственного интеллекта, способную не только выполнять донаведение на определенную цель, но и самостоятельно идентифицировать вражеские объекты.

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По словам разработчика, эта система, в отличие от традиционных технологий компьютерного зрения, была обучена на специально созданной базе данных и способна распознавать семь типов целей: пехоту, автотранспорт, минивэны, грузовики, средства ПВО, артиллерию, танки и бронетехнику.

Согласно заявлению разработчика система позволяет даже распознавать технику которая скрыта в лесопосадках. Она может быть установлена на любой тип FPV дронов-камикадзе, включая мультикоптеры, крылья и самолеты. Система оснащена собственной камерой, подключается к полетному контроллеру и штатному VTX, а управление дроном осуществляется с помощью стандартного пульта.

Прямая речь: "Наша система искусственного интеллекта позволяет не только распознавать статические цели, но и осуществлять точное наведение на движущиеся объекты со скоростью до 60 км/ч. Она способна одновременно отслеживать несколько целей и выбирать приоритетную для поражения".

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Детали: Дальность автоматического распознавания целей варьируется от 150 до 800 метров в зависимости от типа объекта, а максимальная дальность наведения составляет до 1000 метров.

Согласно информации разработчика, такая система стоит примерно на 50 долларов дороже традиционных систем донаведения.

Сейчас разработчики работают над увеличением точности работы системы, после чего будут кодифицировать систему для возможности официальной закупки изделия Министерством обороны.

Предыстория:

Украинский стартап "Вырий Дрон" изготовит несколько тысяч дронов с функцией автоматического наведения, которая будет включаться при атаке. Это поможет обойти средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

беспилотникиоружие
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