Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українська компанія розробила ШІ для безпілотників, який автоматично визначає і вражає цілі

Іван Д'яконовВівторок, 19 листопада 2024, 04:33
Українська компанія розробила ШІ для безпілотників, який автоматично визначає і вражає цілі
Скриншот з відео

Українська компанія ZIR System представила систему штучного інтелекту для безпілотників, яка дозволяє автоматично розпізнавати ворожі цілі та здійснювати на них наведення.

Джерело: інтерв’ю з розробником для "Мілітарного"

Деталі: Компанія ZIR System представила систему штучного інтелекту, здатну не лише виконувати донаведення на визначену ціль, а й самостійно ідентифікувати ворожі об’єкти. 

Реклама:

За словами розробника, ця система, на відміну від традиційних технологій комп’ютерного зору, була навчена на спеціально створеній базі даних і здатна розпізнавати сім типів цілей: піхоту, автотранспорт, мінівени, вантажівки, засоби ППО, артилерію, танки та бронетехніку.

Згідно з заявою розробника система дозволяє навіть розпізнавати техніку яка схована у лісопосадках. Вона може бути встановлена на будь-який тип FPV дронів-камікадзе, включаючи мультикоптери, крила та літаки. Система оснащена власною камерою, підключається до польотного контролера та штатного VTX, а управління дроном здійснюється за допомогою стандартного пульта.

Пряма мова: "Наша система штучного інтелекту дозволяє не лише розпізнавати статичні цілі, а й здійснювати точне наведення на рухомі об’єкти з швидкістю до 60 км/год. Вона здатна одночасно відстежувати декілька цілей і вибирати пріоритетну для ураження".

РЕКЛАМА:

Деталі: Дальність автоматичного розпізнавання цілей варіюється від 150 до 800 метрів залежно від типу об’єкта, а максимальна дальність наведення становить до 1000 метрів.

Згідно з інформацією розробника, така система коштує приблизно на 50 доларів дорожче за традиційні системи донаведення. 

Наразі розробники працюють над збільшенням точності роботи системи, після чого будуть кодифікувати систему для можливості офіційної закупівлі виробу Міністерством оборони.

Передісторія: 

  • Український стартап "Вирій Дрон" виготовить декілька тисяч дронів із функцією автоматичного наведення, що активується під час атаки. Така технологія дозволить обійти російські засоби радіоелектронної боротьби.

безпілотникизброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

За отруєнням Ющенка стоїть Росія – розвідка США

До "розстрільних списків" РФ мали увійти вчителі, журналісти, священники – Буданов

Канада запевнила, що "дотримається своїх зобов’язань" щодо арешту Нетаньягу

Електропотяг зійшов з рейок через падіння каміння на Закарпатті

Трамп розглядає Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з питань України – Reuters

ISW: Росія розхвалює нову ракету "Орєшнік", але експерти сумніваються в її іноваційності

Усі новини...
безпілотники
Росіяни вдарили по гуртожитку у Глухові: 9 загиблих, серед них дитина, ще 4 людей може бути під завалами
Сили оборони збили 51 російський дрон
Російська армія з кількох напрямків запустила ударні безпілотники
Останні новини
14:51
Уряд Молдови "шукає рішення" для грошових переказів своїм громадянам у Росії
14:30
У Польщі анонсували початок президентської кампанії 8 січня
14:12
За отруєнням Ющенка стоїть Росія – розвідка США
13:59
БоксНе хотів йому нашкодити: Усик прокоментував перший бій проти Ф'юрі
13:38
Чиновники США зустрілися з телекомунікаційниками через загрозу хакерства з боку КНР
13:25
У ЄС вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років
13:03
До "розстрільних списків" РФ мали увійти вчителі, журналісти, священники – Буданов
12:50
фотоДопомогли дрони та Google Earth: вчені виявили канали, які 4000 років тому побудували попереднки мая
12:34
Литва профінансує виробництво далекобійних дронів, зокрема й "Паляницю"
12:16
Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: