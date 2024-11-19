Українська компанія розробила ШІ для безпілотників, який автоматично визначає і вражає цілі

Українська компанія ZIR System представила систему штучного інтелекту для безпілотників, яка дозволяє автоматично розпізнавати ворожі цілі та здійснювати на них наведення.

Джерело: інтерв’ю з розробником для "Мілітарного"

Деталі: Компанія ZIR System представила систему штучного інтелекту, здатну не лише виконувати донаведення на визначену ціль, а й самостійно ідентифікувати ворожі об’єкти.

Реклама:

За словами розробника, ця система, на відміну від традиційних технологій комп’ютерного зору, була навчена на спеціально створеній базі даних і здатна розпізнавати сім типів цілей: піхоту, автотранспорт, мінівени, вантажівки, засоби ППО, артилерію, танки та бронетехніку.

Згідно з заявою розробника система дозволяє навіть розпізнавати техніку яка схована у лісопосадках. Вона може бути встановлена на будь-який тип FPV дронів-камікадзе, включаючи мультикоптери, крила та літаки. Система оснащена власною камерою, підключається до польотного контролера та штатного VTX, а управління дроном здійснюється за допомогою стандартного пульта.

Пряма мова: "Наша система штучного інтелекту дозволяє не лише розпізнавати статичні цілі, а й здійснювати точне наведення на рухомі об’єкти з швидкістю до 60 км/год. Вона здатна одночасно відстежувати декілька цілей і вибирати пріоритетну для ураження".

РЕКЛАМА:

Деталі: Дальність автоматичного розпізнавання цілей варіюється від 150 до 800 метрів залежно від типу об’єкта, а максимальна дальність наведення становить до 1000 метрів.

Згідно з інформацією розробника, така система коштує приблизно на 50 доларів дорожче за традиційні системи донаведення.

Наразі розробники працюють над збільшенням точності роботи системи, після чого будуть кодифікувати систему для можливості офіційної закупівлі виробу Міністерством оборони.

Передісторія: