Зеленский: Более полутысячи электронных переводов военных уже согласованы в "Армии+"

Президент Владимир Зеленский говорит, что более полутысячи электронных переводов военнослужащих между частями уже согласованы в приложении "Армия+".

Источник: корреспондентка "Украинской правды" со ссылкой на выступление главы государства в Верховной Раде

Прямая речь: "Удалось реализовать один из самых действенных, на наш взгляд, инструментов обеспечения уважения к воинам внутри подразделений Вооруженных сил Украины. Уже работает система электронных переводов в армии. И за первые дни ее работы в "Армии+" было согласовано уже более 500 переводов".

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Детали: Президент отметил, что в целом приложением "Армия+" воспользовались уже 410 тысяч украинских воинов, а всего в системе 1,4 тысяч воинских частей. Через приложение обработано 25 тысяч рапортов. Топовые функции - электронные рапорты, модуль онлайн-обучения, запущены опросы военных.

Зеленский поручил военному командованию проработать распространение функционала "Армия+" на все Силы обороны и безопасности.

Предыстория:

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Министерство обороны 8 августа представило мобильное приложение для военнослужащих "Армия+".

12 ноября Кабинет министров изменил механизм перевода между воинскими частями для бойцов, которые сами выразили такое желание.

С тех пор переводы работают через приложение "Армия+". Предполагается 72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается воину через "Армию+"

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