Зеленський: Понад пів тисячі електронних переведень військових уже погоджені в "Армії+"

Президент Володимир Зеленський каже, що понад півтисячі електронних переведень військовослужбовців між частинами вже погоджені в застосунку "Армія+".

Джерело: кореспондентка "Української правди" з посиланням на виступ глави держави у Верховній Раді

Пряма мова: "Вдалося реалізувати один із найбільш дієвих, на наш погляд, інструментів гарантування поваги до воїнів всередині підрозділів Збройних сил України. Вже працює система електронних переведень в армії. І за перші дні її роботи в "Армії+" було погоджено вже більш ніж 500 переведень".

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Деталі: Президент уточнив, що загалом застосунком "Армія+" скористалися вже 410 тисяч українських воїнів, а всього в системі 1,4 тисяч військових частин. Через застосунок опрацьовано 25 тисяч рапортів. Топові функції – електронні рапорти, модуль онлайн-навчання, запущені опитування наших військових.

Зеленський доручив військовому командуванню опрацювати поширення функціоналу "Армія+" на всі Сили оборони і безпеки.

Передісторія:

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Міністерство оборони 8 серпня презентувало мобільний застосунок для військовослужбовців "Армія+".

12 листопада Кабінет міністрів змінив механізм переведення між військовими частинами для бійців, які самі висловили таке бажання.

Відтоді переведення працюють через застосунок "Армія+". Передбачається 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+"

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