Россия в октябре запустила на 40% больше "Шахедов", чем в сентябре - МИД
Суббота, 2 ноября 2024, 15:47
В течение октября Российская Федерация применила против Украины 1908 "Шахедов", посчитали в МИД.
Источник: глава МИД Андрей Сибига
Детали: Для сравнения, в сентябре было 1331 "Шахед" - на 43% меньше, чем месяцем позже.
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Прямая речь Сибиги: "Россия усиливает террор.
Россия запустила 71 дрон "Шахед" по Киеву и другим городам.
Всего в течение сентября РФ применила против Украины 1331 "Шахед". Это около 44 дрона в день.
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В течение октября, РФ атаковала Украину 1908 "Шахедами". Это около 62 дрона в день.
Дайте разрешение Украине бить по их пунктам базирования и складам в России. Позвольте партнерам перехватывать их в нашем небе.
Снимите все ограничения на защиту жизни от террора".