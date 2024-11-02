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Россия в октябре запустила на 40% больше "Шахедов", чем в сентябре - МИД

Роман ПетренкоСуббота, 2 ноября 2024, 15:47
Россия в октябре запустила на 40% больше Шахедов, чем в сентябре - МИД
Getty Images

В течение октября Российская Федерация применила против Украины 1908 "Шахедов", посчитали в МИД.

Источник: глава МИД Андрей Сибига

Детали: Для сравнения, в сентябре было 1331 "Шахед" - на 43% меньше, чем месяцем позже.

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Прямая речь Сибиги: "Россия усиливает террор.

Россия запустила 71 дрон "Шахед" по Киеву и другим городам.

Всего в течение сентября РФ применила против Украины 1331 "Шахед". Это около 44 дрона в день.

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В течение октября, РФ атаковала Украину 1908 "Шахедами". Это около 62 дрона в день.

Дайте разрешение Украине бить по их пунктам базирования и складам в России. Позвольте партнерам перехватывать их в нашем небе.

Снимите все ограничения на защиту жизни от террора".

РосcияШахедбеспилотникиМИД
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