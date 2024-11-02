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Кадыров передумал не брать в плен украинских военных

Катерина ТищенкоСуббота, 2 ноября 2024, 17:11
Кадыров передумал не брать в плен украинских военных
Рамзан Кадыров, фото AFP via Getty Images

Правитель российской Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отменил свой приказ бойцам "Ахмата" не брать в плен украинских военных.

Источник: Кадыров в Telegram

Детали: По словам Кадырова, за последние несколько дней на его имя якобы поступило более двух тысяч писем от жителей Украины с просьбой отменить приказ не брать в плен бойцов ВСУ.

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Он утверждает, что такие письма писали "как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии соприкосновения не по доброй воле".

Прямая речь: "Отвечаю всем заявителям здесь, в официальном моём канале: ранее данный ахматовцам приказ "не брать пленных" отменён".

Что предшествовало: 30 октября Кадыров заявил, что приказал командирам "Ахмата" больше не брать украинских бойцов в плен.

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15 сентября командир "Ахмата" Апти Алаудинов отказался освобождать из украинского плена жителей Чечни и посоветовал "смыть их позор кровью" и сделать, чтобы их убили.

В августе государственный проект ГУР Минобороны Украины "Хочу жить" опубликовал видео с российскими военнопленными, которые говорят, что они из Грозного и, как утверждает проект, были захвачены в Курской области РФ.

Кадыроввойнапленные
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