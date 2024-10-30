Кадыров заявил, что в университете в Чечне погибли украинские пленные

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на территории российского университета, который, по его словам, атаковал БПЛА, были украинские военнопленные, которые там погибли. Он также утверждает, что приказал своим командирам больше не брать украинских бойцов в плен.

Источник: правитель Чечни Рамзан Кадыров в Telegram

Прямая речь: "Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но они есть среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике удерживают до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС.

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Киев, пытаясь навредить нам, погубил своих же солдат. В дальнейшем Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам".

Детали: Также Кадыров заявил, что приказал своим приспешникам больше не брать пленных: "Я дал командирам, которые находятся на передовой, не брать пленных. Уничтожать и усилить борьбу".

Напомним:

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