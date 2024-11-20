В России заявили о массированной атаке БПЛА: уверяют, что за вечер и ночь сбили 88 дронов

Российское Минобороны уверяет, что с вечера украинские войска атаковали Россию беспилотниками, и что только за ночь силы ПВО якобы сбили 44 дрона.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Сообщается, что 20 БПЛА сбили над Новгородской областью РФ, 5 – над Курской, 4 – над Орловской, по 3 – над Белгородской, Тульской и Тверской, по 2 – над Брянской, Московской и Смоленской областями РФ.

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О каких-либо последствиях Минобороны РФ традиционно умалчивает.

Однако российскийTelegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что ночью атаковали 13-ый арсенал главного ракетно-артиллерийского управления в поселке Котово Новгородской области РФ.

Telegram-канал База сообщает, что беспилотники вечером атаковали Алексеевку в Белгородской области РФ.



Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что "в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения. Кроме того, зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач. Жители нескольких улиц временно остаются без света".

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