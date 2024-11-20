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В МИД назвали "нагнетанием" дополнительные меры безопасности посольств в Киеве

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 20 ноября 2024, 15:18
В МИД назвали нагнетанием дополнительные меры безопасности посольств в Киеве
МИД Украины, фото с Facebook министерства

В МИД Украины заявили об "информационном нагнетании" после того, как стало известно о переходе на дистанционную работу посольства США и некоторых других дипломатических представительств иностранных государств в Украине.

Источник: представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий, "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора являются ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.

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"В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней. Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания", – прокомментировал Тихий.

Он призвал всех граждан Украины сохранять бдительность, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать в укрытие в случае опасности – как и каждый раз при угрозе российского ракетного обстрела.

МИД Украины находится в постоянном контакте с партнерами относительно потенциальных угроз безопасности, добавил Тихий.

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Напомним:

  • США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском крупной воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября; посольство в связи с этим будет закрыто.
  • Посольство Испании впоследствии тоже объявило о закрытии, из соображений безопасности решили закрыться посольства Греции и Италии.

Киеввойнадипломатические отношения
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