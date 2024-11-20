МОУ решило поинтересоваться, получают ли бойцы деньги за уничтоженную технику РФ
В приложении "Армія+" стартовал новый опрос от Департамента внутреннего аудита Минобороны: исследуют, как реализуется одна из социальных гарантий - вознаграждение за уничтоженную или захваченную вражескую технику.
Источник: министр обороны Рустем Умеров в Facebook
Детали: Указано, что по данным Генштаба ВСУ, за почти 3 года полномасштабного вторжения наши защитники уничтожили почти 100 000 единиц техники врага. За это военные имеют право на денежную премию или дополнительный отпуск.
Отмечается, что цель опроса – понять, знают ли военные об этом праве, как оно реализуется на практике и с какими трудностями они сталкиваются.
Прямая речь Умерова: "Предыдущие опросы в "Армія+" уже показали свою эффективность: мнения военных влияли на изменения в обучении, питании и условиях службы. Теперь мы хотим услышать вас относительно важных социальных гарантий.
Опрос продлится 14 дней. По его результатам Департамент подготовит конкретные рекомендации для улучшения реализации права военных на вознаграждение и отпуск.
Присоединяйтесь к опросу. Ваш голос важен, ведь вместе мы делаем систему более эффективной и справедливой. Военным важно знать свои права".