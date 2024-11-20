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СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" снялся с воинского учета, будучи за границей

Александр ШумилинСреда, 20 ноября 2024, 16:56
СМИ: Владелец Telegram-канала Джокер снялся с воинского учета, будучи за границей
Фото: "Громадське"

Издание "Громадське" утверждает, что Роман Кравец, которого называют владельцем Telegram-канала "Джокер", по решению ВВК летом 2024 года был снят с воинского учета, хотя в это время был за границей. Также в сентябре он в Вене встречался с киевским бизнесменом Сеяром Куршутовым и экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

Источник: расследование "Громадського"

Дословно: "До июня 2024 года Роман выезжал за границу пять раз, после - еще трижды. По его же словам, сначала на основании "Шляха" (вероятно, как волонтер), затем - по "белому" билету. Последняя поездка, с 22 сентября по 3 октября, нас заинтересовала больше всего.

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29 сентября Кравец и его девушка - 23-летняя блогерша Ульяна Мельник - прибыли в парижский аэропорт. В Париже заселились в 5-звездочный отель Shangri-La Paris. Самый дешевый номер здесь стоит от 2000 долларов за ночь, люкс - от 6500 долларов".

Детали: Далее в расследовании рассказывается, что пара активно занималась шопингом, закупая вещи таких брендов как Chanel, Gucci, Hermes и Louis Vuitton.

 
Фото: "Громадське"
 
Фото: "Громадське"

В то же время журналисты установили, что 25 сентября Кравец прилетает в Австрию и останавливается в отеле "Almanac Palais Vienna". А на следующий день напротив в баре отеля "Ritz" встречается с киевским бизнесменом Сеяром Куршутовым (которого три года назад за контрабанду внесли в санкционный список СНБО) и бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом. 

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"Громадське", ссылаясь на свои данные, утверждает, что Куршутов контролирует другой крупный Telegram-канал „Тёмный рыцарь".

"Встреча в "Ritz" проходит в семейной атмосфере: Богдан и Сеяр с детьми и женами. И здесь есть только два варианта. Первый, Джокер поддерживает отношения абсолютно с кем угодно... Или другой вариант - Сеяр Куршутов и Андрей Богдан надумали возвращаться в политическую жизнь Украины, а действующая власть и не против. В таком случае неудивительно, что в этом году санкции в отношении Куршутова СНБО не продлил", - рассказывают журналисты.

Все трое подтвердили, что такая встреча имела место, однако в основном отшутились, что говорили во время нее о "продажных журналистах в Украине".

 
Фото: "Громадське"

"Громадське" также опубликовало справку ВВК, на которой написано: "солдат запаса Роман Кравец признан непригодным к военной службе". Медицинский осмотр якобы провела Голосеевская военно-врачебная комиссия и 16 июля 2024 года сняла Кравца с учета. На документе также есть отметка, что в этот день он ознакомился с этим решением. Однако журналисты утверждают, что по имеющейся информации, что подтверждается базой пересечения границы, Кравец с 20 июня по 20 июля был за границей. 

В комментарии изданию сам Кравец предоставил фото того, как он проходил ВВК в Голосеевском районе, но в мае, и "как так получилось, что он знакомился с решением ВВК и снимался с учета из-за границы четко не объяснил".

Кравец утверждает, что выезжал за границу сначала через "Шлях", а тогда на основании "белого билета". Он продолжает утверждать, что продал Telegram-канал "Джокер", но не помнит, кому.

Предыстория:

  • В июне "Громадське" писало, что владелец Telegram-канала "Джокер" Роман Кравец за два года потратил на машины более 8 миллионов гривен в день, снимает квартиру в элитном доме в центре Киева, имеет охрану, а также многократно выезжал за границу без веских оснований.
  • В том расследовании Кравец также рассказывал, что его могут выпускать за границу, поскольку он имеет "белый билет". 

интернет
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