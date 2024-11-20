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СМИ: Украина впервые ударила ракетами Storm Shadow по РФ – есть подтверждение с Запада

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 20 ноября 2024, 17:17
СМИ: Украина впервые ударила ракетами Storm Shadow по РФ – есть подтверждение с Запада
Storm Shadow. иллюстративное фото Getty Images

Силы обороны Украины впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории государства-агрессора - России.

Источник: Bloomberg со ссылкой на анонимного западного чиновника, "Европейская правда"

Детали: Агентство не уточняет, когда и где именно Украина поразила цели с помощью Storm Shadow, но ранее в среду 20 ноября российские источники писали о применении этих ракет в Курской области.

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Об ударе британскими ракетами сообщает и портал The Guardian, который ссылается на анализ фото фрагментов ракет с Курщины.

В офисе премьер-министра Великобритании заявили, что не комментируют сообщения о возможном применении Storm Shadow против целей на российской территории.

Что предшествовало: СМИ ранее сообщили, что Британия непублично одобрила разрешение на удары Украины переданными крылатыми ракетами по российским целям в ответ на развертывание Россией северокорейских войск.

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Ранее удары своими дальнобойными ракетами ATACMS по России разрешили и США, хотя публично они об этом не объявляют.

ракетный ударвойнаРосcия
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