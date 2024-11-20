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Российские войска уронили свою авиабомбу на школу под Белгородом

Валентина РоманенкоСреда, 20 ноября 2024, 17:34
Российские войска уронили свою авиабомбу на школу под Белгородом
фото из ТГ канала "Пепел"

Российские военные незапланированно уронили 250-килограммовую авиабомбу на здание школы в селе Быковка Белгородской области.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на российские паблики

Детали: Об инциденте жители Быковки рассказали местному телеграмм-каналу "Пепел". По их словам, бомба упала на школу около 6 утра 19 ноября. В здании еще не было никого, никто не пострадал. Однако днем в этой школе проходят очные занятия.

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Издание Astra сообщает, что бомба пробила крышу здания и сейчас находится в одном из кабинетов на третьем этаже. В стене здания образовалась трещина.

Издание "Агентство" не смогло получить комментарии от администрации школы, но, по словам одной из учительниц, педагогическому коллективу приказали вести занятия дистанционно без объяснения причин.

Росcиявойна
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