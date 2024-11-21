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ЗАЭС из-за россиян второй раз за неделю на грани блэкаута

Ирина БалачукЧетверг, 21 ноября 2024, 08:50
ЗАЭС из-за россиян второй раз за неделю на грани блэкаута
ЗАЭС. Фото иллюстративное с armyinform.com.ua

Запорожская АЭС второй раз за неделю оказалась на грани блэкаута из-за российского обстрела.

Источник: Минэнерго в Telegram

Прямая речь министра энергетики Германа Галущенко: "Второй раз за эту неделю на Запорожской АЭС реальная угроза блэкаута из-за российского обстрела".

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Детали: Сообщается, что сейчас обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Поэтому станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.

В министерстве подчеркнули – если отключится последняя линия, то на ЗАЭС состоится очередной полный блэкаут, что является "тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации и грозит развитием аварии".

"Энергетики приступят к восстановлению полноценного питания станции, как только это позволит ситуация с безопасностью", – отметили в ведомстве.

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Галущенко также сообщил, что 21 ноября в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ. На нем Украина будет настаивать на безотлагательном полном выполнении резолюции о возвращении оккупированной станции под контроль Украины, чтобы гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. 

ЗАЭСоккупация
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