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Россия с ночи атакует Украину дронами: ПВО уничтожила 64 БпЛА из 114, четыре еще кружат

Валентина РоманенкоПятница, 22 ноября 2024, 17:58
Россия с ночи атакует Украину дронами: ПВО уничтожила 64 БпЛА из 114, четыре еще кружат
иллюстрация Воздушных сил

В течение суток 22 ноября Россия выпустила по Украине 114 различных беспилотников, противовоздушная оборона уничтожила 64 дрона, 41 беспилотник локационно потерян, за четырьмя еще ведется охота.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: Отмечается, что в течение суток с 01.30 22 ноября оккупанты атакуют Украину ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из российского города Орел.

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В целом радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 114 воздушных целей противника.

По состоянию на 17.30 противовоздушной обороной сбиты 64 вражеских беспилотника, преимущественно в центре страны и в северо-восточных регионах.

41 беспилотник - локационно потерян, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще два российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении России и Беларуси.

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Дословно: "Боевая работа продолжается - четыре вражеских БпЛА еще в воздушном пространстве Украины! Не игнорируйте тревогу!".

ШахедбеспилотникиПВО
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