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Зеленский: Есть все шансы завершить войну в следующем году, в январе увидим предложения Трампа

Катерина ТищенкоСуббота, 23 ноября 2024, 17:27
Зеленский: Есть все шансы завершить войну в следующем году, в январе увидим предложения Трампа
Владимир Зеленский и Дональд Трамп, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет все шансы закончить войну в следующем году, а в январе должны быть понятны предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по завершению войны.

Источник: Зеленский во время 3-й Международной конференции Grain from Ukraine в субботу, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы открыты, еще раз скажу, и кстати, и лидерам африканских стран, и Азии, и арабских государств... Их предложения мы готовы увидеть.

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Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны".

Детали: Он также добавил, что "не хотел бы, чтобы российское качество дезинформации влияло на людей, что у нас есть только наш план и мы не хотим слышать других партнеров с других континентов. Это неправда".

В то же время президент подчеркнул, что глобальный Юг будет на стороне Украины и на стороне окончания войны, когда США будут иметь более сильную позицию.

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"Я уверен, что у нас есть все шансы в следующем году это сделать (закончить войну - ред.). Есть соответствующие шаги для этого... Мы понимаем, что Россия на все эти шаги не пойдет. Но есть устав ООН и все наши шаги, которые базируются на уставе ООН, будут поддержаны партнерами", - сказал он.

Зеленский также отметил, что его встреча с Трампом зависит от многих вещей, в частности от легитимности ее проведения, в то же время подготовительные встречи возможны до инаугурации.

"Я не знаю, когда будут встречи, я не имею данных, команды работают. Это зависит от многих вещей, зависит не только от графиков, это зависит от легитимности проведения соответствующих встреч. Если мы хотим встреч, на которых решаются какие-то вопросы... эти законодательные возможности состоятся после инаугурации. Если у нас будут подготовительные какие-то встречи, они могут быть до инаугурации", - сказал он.

В то же время президент подчеркнул, что до встречи важно не дать "возможности тем или иным волнам, тем или иным окружением поссорить президента Украины и президента США".

"Это очень важно, потому что желающих много", - отметил Зеленский.

ЗеленскийТрампвойна
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