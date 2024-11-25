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В Беларуси зафиксировали рекордное количество "Шахедов", залетевших из Украины

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 ноября 2024, 14:24
В Беларуси зафиксировали рекордное количество Шахедов, залетевших из Украины
Фото - "Беларускі Гаюн"

За минувшие сутки в Беларуси зафиксировали рекордно высокое количество "Шахедов", заходивших из Украины.

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн"

Детали: Мониторы зафиксировали, что 38 "Шахедов" заходили в Беларусь за сутки, по меньшей мере 1 сбит, авиация поднималась 4 раза. Это, по данным аналитиков, является абсолютным суточным рекордом за всю историю мониторинга.

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Дословно: "По меньшей мере один "Шахед" долетел до Мозыря, были десятки проходов через "белорусский коридор", а также не менее 3 раз "Шахеды" залетали в Гомельский район, в районе пограничного перехода Новая Гута".

Также зафиксировали, что 9 беспилотников вернулись в воздушное пространство Украины

Что предшествовало:

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Воздушные силы ВСУ сообщили, что 25 ноября Силы обороны уничтожили 71 беспилотник из 145, запущенных врагом, 71 БпЛА - локально потеряны.

БеларусьШахедвойнабеспилотники
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