В Беларуси зафиксировали рекордное количество "Шахедов", залетевших из Украины

За минувшие сутки в Беларуси зафиксировали рекордно высокое количество "Шахедов", заходивших из Украины.

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн"

Детали: Мониторы зафиксировали, что 38 "Шахедов" заходили в Беларусь за сутки, по меньшей мере 1 сбит, авиация поднималась 4 раза. Это, по данным аналитиков, является абсолютным суточным рекордом за всю историю мониторинга.

Реклама:

Дословно: "По меньшей мере один "Шахед" долетел до Мозыря, были десятки проходов через "белорусский коридор", а также не менее 3 раз "Шахеды" залетали в Гомельский район, в районе пограничного перехода Новая Гута".

Также зафиксировали, что 9 беспилотников вернулись в воздушное пространство Украины

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:

Воздушные силы ВСУ сообщили, что 25 ноября Силы обороны уничтожили 71 беспилотник из 145, запущенных врагом, 71 БпЛА - локально потеряны.