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В понедельник враг ударил по Одесской области двумя баллистическими "Искандерами": ПВО сбила один

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 ноября 2024, 19:04
В понедельник враг ударил по Одесской области двумя баллистическими Искандерами: ПВО сбила один
фото ГСЧС

В понедельник российские оккупационные войска атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", одну из них уничтожила ПВО.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "В течение дня 25 ноября российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами „Искандер-М", одна из которых была сбита противовоздушной обороной юга Украины".

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Детали: Кроме этого сообщается, что на южном направлении уничтожено также пять разведывательных беспилотников - два БпЛА "Орлан" и по одному "Феникс", "Мерлин-ВР" и "Supercam".

Что предшествовало: Глава одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российские войска атаковали центральную часть Одессы, в результате чего пострадали 11 человек и была повреждена гражданская инфраструктура.

Одесская областьракетный ударвойнаВоздушные силы ВСУ
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