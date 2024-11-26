Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр обороны Эстонии призвал инвестировать в военную промышленность Украины

Иван ДьяконовВторник, 26 ноября 2024, 07:06
Министр обороны Эстонии призвал инвестировать в военную промышленность Украины
Ханно Певкур. Фото: Getty Images

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выступая на полях Галифаксского международного форума по безопасности призвал инвестировать в украинскую военную промышленность. 

Источник: The Hill

Детали: Певкур призвал к новому толчку в финансировании Украины в собственное военное производство, отметив, что "украинцы производят за год в шесть-семь раз больше гаубиц, чем производится, например, во Франции".

Реклама:

Прямая речь: "Их промышленность действительно наращивает производство. Она способна производить военной техники на сумму около 30 миллиардов долларов в год, но пока может потратить только 15. Это означает, что украинская промышленность имеет вдвое больше возможностей. Поэтому, когда вам нечего дать из собственных запасов, дайте им деньги - это простое послание".

Детали: Певкур сказал, что неожиданное вторжение Украины в Курскую область России в августе было упущенной возможностью увеличить поддержку Киева. 

"Во время Курского контрнаступления был огромный импульс в этой войне, но тогда украинцы не имели достаточно оборудования и огневой мощи, чтобы продвинуться еще дальше", – сказал он.

Эстонияинвестицииоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ

Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Все новости...
Эстония
Эстония отправляет новый пакет военной помощи Украине
Кинофестиваль в Таллинне отказался отменить показы фильма российского режиссера "Глухие любовники"
Госкино призвало кинофестиваль в Таллинне отменить показы фильма об украинской переселенке и россиянине
Последние новости
02:03
БоксУоррен назвал стратегию, которая поможет Фьюри одолеть Усика
01:36
Каллас призвала ЕС выполнить обещания по военной помощи Украине
00:50
США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ
23:57
Мандзын первым в истории Украины наденет синий биб лучшего молодого биатлониста
23:55
обновляетсяРоссийские войска атакуют ударными беспилотниками
23:50
Награждение победителей Фестиваля-премии ГРА: рассказываем о новых тенденциях в украинском театре
23:43
Новости экономики 3 декабря: реформа таможни, дата выплаты "тысячи Зеленского", бронирование в "Дії"
23:38
Австрия дает 10 млн евро фонду Всемирного банка по поддержке Украины
23:32
Чай, но наркотик. Что такое кратом и почему его ограничили в Украине
23:20
Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях
Все новости...
Реклама:
Реклама: