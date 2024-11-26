Министр обороны Эстонии призвал инвестировать в военную промышленность Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выступая на полях Галифаксского международного форума по безопасности призвал инвестировать в украинскую военную промышленность.

Источник: The Hill

Детали: Певкур призвал к новому толчку в финансировании Украины в собственное военное производство, отметив, что "украинцы производят за год в шесть-семь раз больше гаубиц, чем производится, например, во Франции".

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Прямая речь: "Их промышленность действительно наращивает производство. Она способна производить военной техники на сумму около 30 миллиардов долларов в год, но пока может потратить только 15. Это означает, что украинская промышленность имеет вдвое больше возможностей. Поэтому, когда вам нечего дать из собственных запасов, дайте им деньги - это простое послание".

Детали: Певкур сказал, что неожиданное вторжение Украины в Курскую область России в августе было упущенной возможностью увеличить поддержку Киева.

"Во время Курского контрнаступления был огромный импульс в этой войне, но тогда украинцы не имели достаточно оборудования и огневой мощи, чтобы продвинуться еще дальше", – сказал он.