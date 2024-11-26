Россияне штурмовали Покровское и Кураховское направления почти 100 раз за сутки

За прошедшие сутки на 10 направлениях фронта произошло 191 боевое столкновение с российскими войсками, самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, которые враг в целом атаковал 97 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери".

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На Харьковском направлении российские террористы пять раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Кудиевки и Казачьей Лопани. Активно привлекали для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новомлинска, Колесниковки, Загрызово, Синьковки, Лозовой, Кругляковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении, захватчики одиннадцать раз атаковали позиции наших защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новоегоровки, Ямполовки и Торского.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек.

За минувшие сутки на Торецком направлении оккупанты шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка, Дачного и Щербиновки. Один бой еще продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Петровка, Даченское, Пушкино и Пустынка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Дальнего, Курахово, Успеновки, Елизаветовки и Анновки.

На Времовском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций в районах Ровнополя, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг дважды атаковал позиции наших защитников вблизи Новоандреевки.

Три раза безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.