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Германия выделила 65 миллионов евро на инфраструктуру Украины

Иванна Костина, Алена МазуренкоВторник, 26 ноября 2024, 15:13
Германия выделила 65 миллионов евро на инфраструктуру Украины
Фото: Getty Images

Федеральное министерство экономики Германии предоставляет еще 65 миллионов евро на ремонт украинской энергетической инфраструктуры.

Источник: сообщение министерства, "Европейская правда"

Детали: Средства будут предоставлены на ремонт энергетической инфраструктуры Украины через Кредитное учреждение для восстановления (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Средства поступят в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества, в который с 2022 года также делают взносы многочисленные другие международные доноры.

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"Гражданская энергетическая инфраструктура Украины продолжает оставаться объектом массированных российских авиаударов. Коллапс энергоснабжения во время третьей зимы войны имел бы катастрофические последствия для украинской экономики и населения. Поэтому поддержка Украины важна как никогда.

Осуществляя очередной платеж в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического Сообщества, мы делаем важный вклад в поддержку энергоснабжения Украины, чтобы народ Украины мог и в дальнейшем получать электроэнергию и тепло", – заявил министр экономики, вице-канцлер Роберт Габек.

Украина использует Фонд энергетической поддержки для финансирования запасных частей и оборудования для разрушенной энергетической инфраструктуры.

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Европейское энергетическое сообщество проводит тендеры на закупку товаров и контролирует использование средств. Таким образом, украинские энергетические компании могут отремонтировать разрушенную сетевую инфраструктуру и электростанции.

Немецкие взносы также направлены на усиление устойчивости украинской энергетической системы устойчивым способом. С этой целью часть внесенных средств направляется на проекты "зеленого" энергетического перехода, которые закладывают основы для дальнейшего расширения децентрализованной составляющей украинской энергосистемы.

По состоянию на конец 2023 года правительство Германии уже уплатило более 155 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки. Таким образом, общий вклад Германии возрастет до 360 миллионов евро до конца 2024 года.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев в понедельник, 4 ноября, объявила о выделении 200 млн евро дополнительной зимней помощи для Украины.

ГерманияэнергетикаУкраинаденьги
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