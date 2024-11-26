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Норвегия планирует увеличить помощь Украине в следующем году до $2,7 млрд

Иванна Костина, Валентина РоманенкоВторник, 26 ноября 2024, 16:42
Норвегия планирует увеличить помощь Украине в следующем году до $2,7 млрд
иллюстративное: Getty Images

Норвежское правительство после консультаций с оппозицией предлагает увеличить в 2025 году помощь Украине до 30 миллиардов норвежских крон ($2,7 млрд) с 27 миллиардов крон в этом году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK

Детали: Норвежское правительство и оппозиция расходятся во мнениях относительно того, какой должна быть поддержка Украины.

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В этом году Норвегия выделила 27 миллиардов норвежских крон на поддержку Украины, но в проекте государственного бюджета на 2025 год эта сумма была сокращена до 15 миллиардов норвежских крон.

Оппозиция считает, что это слишком мало, и требует увеличения поддержки. Консервативная партия Норвегии предложила выделить в следующем году 45 миллиардов норвежских крон.

Поэтому правительство встретилось с парламентскими лидерами в Стортинге во вторник, чтобы обсудить дальнейшие шаги по поддержке.

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После встречи премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что правительство предлагает удвоить предложение до не менее 30 миллиардов норвежских крон.

"В Украине более серьезная ситуация. И мы хотим, чтобы Норвегия была четким и ведущим сторонником борьбы Украины", – сказал он.

В дополнение к военной поддержке Украины, правительство также хочет, чтобы эти деньги были использованы для обеспечения и наращивания электрических мощностей и энергоснабжения в Украине.

Теперь это предложение должны обсудить в партийных группах.

Сам Стёре отправляется в Стокгольм, где встретится с премьер-министрами стран Северной Европы и Балтии. Премьер-министр Польши также примет участие во встрече.

"Поддержка Украины будет одной из тем на этой встрече", – сказал он.

И поэтому правительство договорилось о новой встрече с партиями в Стортинге, чтобы заключить соглашение о норвежской поддержке в четверг во второй половине дня.

Предыстория:

  • Норвегия в прошлом году одобрила программу "Нансен" на 75 миллиардов норвежских крон, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины до 2027 года – то есть с 15 миллиардами норвежских крон ежегодно.
  • Но в этом году власти страны предложили увеличить финансирование программы до 135 миллиардов евро и продлить ее еще на три года – до 2030-го.

Также читайте подробнее о том, почему Норвегия помогает ВСУ много, но недостаточно.

Норвегияпомощь Украине
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